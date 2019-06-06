Объявлены цены на BMW M8

Немецкий концерн назвал рублевую стоимость «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения, которые доберутся до России в конце 2019 года. Минимальная стоимость автомобиля составит 10 790 000 рублей. Максимальным ценником обладает версия кабриолет с пакетом Competition, которую оценили более чем в 13 миллионов рублей

Новую BMW M8 укомплектовали 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который в стандартной модификации выдает 600 л.с. и 750 ньютон-метра. В случае с версией Competition производительность двигателя увеличивается уже до 625 лошадиных сил. Купе способно набирать первую «сотню» за 3,3 сек., а кабриолет — за 3,4 секунды. Вариант Competition с кузовом «купе» ускоряется с места до 100 км/ч за 3,2 сек., при этом кабриолет разгоняется лишь на десятую долю секунды медленнее.

Любопытно, что максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч, однако с опциональным пакетом M Driver’s Package электронный ограничитель передвинут на отметку 305 км в час. К слову, этот показатель делает автомобиль одной из самых мощных и быстрых серийных моделей марки.