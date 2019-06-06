Автомобильный портал Motorpage
6 июн 2019

Объявлены цены на BMW M8

Объявлены цены на BMW M8
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн назвал рублевую стоимость «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения, которые доберутся до России в конце 2019 года. Минимальная стоимость автомобиля составит 10 790 000 рублей. Максимальным ценником обладает версия кабриолет с пакетом Competition, которую оценили  более чем в 13 миллионов рублей

Новую BMW M8 укомплектовали 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который в стандартной модификации выдает 600 л.с. и 750 ньютон-метра. В случае с версией Competition производительность двигателя увеличивается уже до 625 лошадиных сил. Купе способно набирать первую «сотню» за 3,3 сек., а кабриолет — за 3,4 секунды. Вариант Competition с кузовом «купе» ускоряется с места до 100 км/ч за 3,2 сек., при этом кабриолет разгоняется лишь на десятую долю секунды медленнее.

Любопытно, что максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч, однако с опциональным пакетом M Driver’s Package электронный ограничитель передвинут на отметку 305 км в час. К слову, этот показатель делает автомобиль одной из самых мощных и быстрых серийных  моделей марки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

30 мая 2019
BMW X1 xDrive25e

BMW X1 научился экономить

29 мая 2019
BMW X7 2019

Российское производство нового BMW X7 стартует в июне

29 мая 2019
BMW 1-series 2020

Представлена новая BMW 1-series

27 мая 2019

У BMW X5 и X7 появились новые топовые версии

22 мая 2019

BMW ведёт работу над новым кроссовером X8

22 мая 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"
KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества?
Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"
Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа
Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2017 помогает быть в форме и успевать по делам
Тест драйв
29 мая 2019

Toyota C-HR
"Toyota C-HR помогает быть в форме и успевать по делам"

Написано новостей:

2 3 5 1 9