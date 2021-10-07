Огромные «ноздри» прописались на машинах BMW навсегда

А вы помните с чего началась вся эта эпопея? Мы напомним - с BMW X7, уже тогда все начали удивляться огромной решетке радиатора. Чуть попозже баварцы выпустили купе четвертой серии, где этот элемент кузова был еще больше!

Теперь выясняется, что в BMW готовы поставить данное решение на поток! Вице-президент BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк в интервью BMW Blog заявил, что огромную решётку радиатора со временем получат ещё больше серийных моделей. Но есть один интересный нюанс – каждая из моделей будет обладать своими собственными «ноздрями».

Проще говоря, одни будут растягивать в горизонтальной плоскости, а другие – в вертикальной. По мнению дизайнера, гигантская радиаторная решетка должна стать отличительной чертой автомобиля. «Мы хотим, чтобы BMW узнавали в зеркале заднего вида, но не только как BMW: через некоторое время можно будет узнать конкретную модель»- цитируют ван Хойдонка наши европейские коллеги.