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7 окт 2021

Огромные «ноздри» прописались на машинах BMW навсегда

Огромные «ноздри» прописались на машинах BMW навсегда
Автор фото: фирма-производитель

А вы помните с чего началась вся эта эпопея? Мы напомним -  с BMW X7, уже тогда все начали удивляться огромной решетке радиатора. Чуть попозже баварцы выпустили купе четвертой серии, где этот элемент кузова был еще больше!

Теперь выясняется, что в BMW готовы поставить данное решение на поток! Вице-президент BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк в интервью BMW Blog заявил, что огромную решётку радиатора со временем получат ещё больше серийных моделей.  Но есть один интересный нюанс – каждая из моделей  будет обладать своими собственными «ноздрями».

Проще говоря, одни будут растягивать в горизонтальной плоскости, а другие – в вертикальной.  По мнению дизайнера, гигантская радиаторная решетка должна стать отличительной чертой автомобиля. «Мы хотим, чтобы BMW узнавали в зеркале заднего вида, но не только как BMW: через некоторое время можно будет узнать конкретную модель»- цитируют ван Хойдонка наши европейские коллеги.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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