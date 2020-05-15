Опубликованы параметры первого электрического кроссовера BMW

В свободный доступ попали характеристики серийной версии первого электрического кроссовера BMW, который носит индекс iX3

Ширина и высота BMW iX3 составляют 4746, 1891 и 1683 мм соответственно, колесная база — 2864 мм. Колесная база и ширина повторяют обычный X3 с ДВС, но длина у электромобиля на 38 мм больше, а высота — на 7 мм меньше. iX3 оснащен электромотором мощностью 210 кВт (286 л.с.) и приводом на задние колеса (трансмиссия 4x4 не предусмотрена). Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 74 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на одной зарядке до 440 км (по циклу испытаний WLTP). Предусмотрена возможность быстрой зарядки от устройства мощностью 150 кВт.

В базе Минпрома Китая также опубликована пара фото товарной версии BMW iX3. Впрочем, дизайн электрокроссовера не является секретом, поскольку еще в конце апреля неизвестный слил в свободный доступ фирменные снимки iX3. По всем штампованным стальным частям кузова модель унифицирована с исходным X3, но передняя и задняя бамперные группы здесь полностью оригинальные. Традиционная решетка радиатора на электромобилях не нужна, поэтому ее место занимает пластиковая панель, за которой прячется радар адаптивного круиз-контроля. При этом дизайн панели выполнен на фирменный мотив двух «ноздрей».