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12 май 2017

Опубликовано первое изображение купе BMW 8-й серии

Опубликовано первое изображение купе BMW 8-й серии
Автор фото: фирма-производитель

Глава концерна BMW AG Херальд Крюгер на общем собрании акционеров представил первое изображение купе восьмой серии, будущего флагмана модельной линейки баварской компании

На рисунке машина изображена в профиль, видно, что это будет большое купе с классическими формами: длинным капотом, сдвинутой назад кабиной, коротким багажником. На рисунке заметен классический для BMW «изгиб Хофмайстера» оконной линии, расширенные задние крылья и интегрированный в крышку багажника «хвостик» спойлера.

«BMW 8 серии Купе создан на основе традиций, заложенных роскошными спортивными двухдверными BMW прошлых лет и займет место автомобиля мечты в нашей модельной линейке, – рассказывает Харальд Крюгер. – 8 серия подчеркнет наше стремление всегда быть первыми в сегменте премиальных автомобилей. Уже сегодня я могу с уверенностью сказать вам, что это будет настоящее роскошное спорткупе».

Будущее купе BMW 8-Series станет самой роскошной моделью в линейке баварского производителя и будет находиться лишь на полступеньки ниже Roll-Royce Wraith. Основным конкурентом будущей новинки станет купе Mercedes-Benz S-класса и его грядущая версия Mercedes-Maybach.

BMW уже вовсю тестирует прототип купе восьмой серии, так что дебют серийной версии должен состояться в начале следующего года. Произойдет это либо в марте на автосалоне в Женеве, либо в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке. 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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