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25 июн 2019

Переводим пятерку на электричество

Переводим пятерку на электричество
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила экспериментальный «зеленый» автомобиль на базе седана 5-Series. Новинку оснастили тремя электрическими двигателями нового поколения, которые в сумме развивают 720 лошадиных сил.

Автомобиль, названный Power BEV, способен ускоряться с места до первой «сотни» менее чем за три секунды. В компании отметили, что инженеры, ответственные за силовые агрегаты и настройку шасси, работали в тесном сотрудничестве, чтобы концепт обладал хорошей управляемостью.

Два из трех электрических двигателей установлены на задней оси и управляются полностью независимо друг от друга. Система распределения электротяги позволяет перебрасывать до 100% крутящего момента на каждое из колес «даже при совершении самых экстремальных маневров». Двигатели питаются от комплекта батарей на 45 киловатт-часов. К слову, Power BEV на базе «пятерки» не пойдет в серийное производство, однако некоторые технологии концепт-кара используют на электрическом кроссовере iX3, который появится в 2021 году.




 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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