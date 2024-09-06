Первый водородный BMW появится в 2028 году

Компания BMW официально подтвердила выход водородного серийного автомобиля. Помогут им в этом Toyota, а запуск продаж намечен на 2028 год

BMW ведет разработки водородного ДВС уже достаточно давно. Квинтэссенцией всех усилий стала мелкосерийная водородная версия кроссовера X5 под названием iX5 Hydrogen. Данная модель оснащена похожей силовой установкой, что и Toyota Mirai второго поколения. Она включает два водородных баллона, передающие топливные элементы (разработки Toyota) электрохимическому генератору мощностью 170 л.с. Последний работает в паре с единственным электромотором на 401 л.с.

Следующий водородный автомобиль будет сделан на базе уже существующей модели компании. Судя по опубликованной информации, для него новый кузов создавать не будут. Никакой другой информации пока нет. Но отмечается, что BMW и Toyota приложат усилия для развития сети водородных заправок в разных странах.