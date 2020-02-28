Пятая и седьмая серия BMW станут дальнобойными электрокарами

В скором времени немецкий концерн собирается вывести на рынок электрические модели седанов 5 и 7 серии. Производитель заявляет о высоком запасе хода автомобилей, так как технология BMW eDrive уже сейчас позволяет построить электрокар с запасом хода 700 километров

По данным немецкого издания Handelsblatt, электрическая «семерка» BMW (G12) выйдет на рынок в 2022 году, а батарейную «пятерку» запустят годом позже. Их будут собирать вместе с обычными машинами, сохранив в линейке бензиновые, дизельные и гибридные модификации. Все электрифицированные BMW получат технологию eDrive пятого поколения и в зависимости от емкости батареи смогут проезжать до 700 километров без подзарядки.

Интересно, что первенцем нового поколения электрокаров BMW станет кроссовер iX3. У него будет один электромотор, смонтированный на задней оси, мощность 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 74 киловатт-часа на продвинутой смеси NMC 811 позволит кроссоверу проезжать без подзарядки 440 километров (WLTP).