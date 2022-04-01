Представлен новый BMW i3

Новинка совершенно не походит на своего предшественника, если тот был компактным городским хэтчбеком, то теперь перед нами стоит большой седан!

Со старым i3 новинка действительно не имеет ничего общего – ее разрабатывали специально для рынка Китая и, по сути, перед нами электрическая конверсия обычного седана 3-Series. Но есть один важный нюанс для конверсии взяли удлиненную версию 3-Series Long, которая также является китайским эксклюзивом.

Почему мы говорим именно о конверсии. Все просто – инженеры не меняли ни дизайн, ни платформу - здесь используется «тележка» CLAR для машин с ДВС. На ней построен почти весь модельный ряд BMW, вплоть до флагманского седана 7-Series. То есть, по большому счету из 3-Series Long убрали ДВС, установили электрическую силовую установку и комплект батарей.

Пока анонсирована единственная версия i3 eDrive35L, которая по начинке унифицирована с кроссовером iX3. Здесь тоже используется один электромотор, выдающий 210 кВт (286 л.с.) и 400 Нм. Привод задний. Время разгона 0-100 км/ч составляет 6,2 секунды.

