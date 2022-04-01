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1 апр 2022

Представлен новый BMW i3

Представлен новый BMW i3
Автор фото: фирма-производитель

Новинка совершенно не походит на своего предшественника, если тот был компактным городским хэтчбеком, то теперь перед нами стоит большой седан!

Со старым i3 новинка действительно не имеет ничего общего – ее разрабатывали специально для рынка Китая и, по сути, перед нами электрическая конверсия обычного седана 3-Series. Но есть один важный нюанс для конверсии взяли удлиненную версию 3-Series Long, которая также является китайским эксклюзивом.

Почему мы говорим именно о конверсии. Все просто – инженеры не меняли ни дизайн, ни платформу - здесь используется «тележка» CLAR для машин с ДВС. На ней построен почти весь модельный ряд BMW, вплоть до флагманского седана 7-Series. То есть, по большому счету из 3-Series Long убрали ДВС, установили электрическую силовую установку и комплект батарей.

Пока анонсирована единственная версия i3 eDrive35L, которая по начинке унифицирована с кроссовером iX3. Здесь тоже используется один электромотор, выдающий 210 кВт (286 л.с.) и 400 Нм. Привод задний. Время разгона 0-100 км/ч составляет 6,2 секунды.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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