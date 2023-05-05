Представлен новый BMW X5 от Manhart

Manhart - это немецкая тюнинговая компания, которая специализируется на улучшении производительности и дизайна автомобилей. Недавно они представили свой новый проект - MHX5 700, основанный на BMW X5 M Competition

MHX5 700 - не просто улучшенный BMW X5 M Competition, это настоящий зверь на дороге. Автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 двигателем, который благодаря кастомному электронному блоку управления и новой выхлопной системе развивает мощность в 730 лошадиных сил (в стоке отдача силовой установки составляет 625 лошадиных сил). Динамические характеристики не раскрываются, но инсайдеры говорят, что MHX5 700 разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и достигать максимальной скорости в 300 километров в час – последний параметр наверняка будет ограничен электроникой.

Внешне MHX5 700 также выглядит очень впечатляюще - автомобиль имеет новый бампер, спойлер и задний диффузор, которые выполнены из углепластика. Стоковую подвеску заменили на регулируемую.