Представлен обновленный BMW iX3

С момента дебюта данной модели прошел уже год, и сейчас в BMW решили представить ее рестайлинг, который несколько изменил внешность кроссовера и его оснащение

Собственно, автомобиль приобрел новые бампера, большую решетку радиатора (в стиле BMW 4-Series) и новую оптику. Интересно, что в некоторых комплектациях устанавливаются лазерные фары. Что касается салона, то здесь изменений меньше – новые спортивные кресла, да новая мультимедийная система.

Силовая установка автомобиля изменениям не подверглась! Под капотом располагается 290-сильный электромотор, который располагается на задней оси. Динамические показатели у автомобиля, следующие: разгон до ста километров в час – 7 секунд, а пробег на полном заряде аккумулятора составляет 457 километров.