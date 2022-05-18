Представлена рестайлинговая BMW 3-Series

Популярный немецкий седан пережил плановое обновление- машине подправили внешность и расширили набор опций.
Сразу упомянем, техническую составляющую машины не трогали- седан по прежнему предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях. В первом случае под капотом располагается либо двухлитровый мотор с различной степенью фрорсировки- от 156 до 250 лошадиных сил. Альтернатива - трехлитровый турбомотр на 350 лошадиных сил. Дизельные версии- это либо двухлитровый 190- сильный мотор, либо трехлитровый 286- сильный двигатель. Что касается гибрида, то он развивает 204 лошадиные силы.
Теперь поговорим об изменениях. Во-первых,BMW больше не предлагает для 3-Series опциональные лазерные фары — они стоили слишком дорого и потому не пользовались спросом. Теперь во всех версиях головной свет выполнен на LED-элементах. В салоне же главное новшество- большой изогнутый блок из двух экранов, который объединяет в себе цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и дисплей медиакомплекса (14,9 дюйма). Под это решение изменили архитектуру передней панели, «сузили» дефлекторы вентиляции и перекомпоновали контроллеры