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18 май 2022

Представлена рестайлинговая BMW 3-Series

Представлена рестайлинговая BMW 3-Series
Автор фото: Фирма-производитель

Популярный немецкий седан пережил плановое обновление- машине подправили внешность и расширили набор опций.

Сразу упомянем, техническую составляющую машины не трогали- седан по прежнему предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях. В первом случае под капотом располагается либо двухлитровый мотор с различной степенью фрорсировки- от 156 до 250 лошадиных сил. Альтернатива - трехлитровый турбомотр на 350 лошадиных сил. Дизельные версии- это либо двухлитровый 190- сильный мотор, либо трехлитровый 286- сильный двигатель. Что касается гибрида, то он развивает 204 лошадиные силы.
 
Теперь поговорим об изменениях. Во-первых,BMW больше не предлагает для 3-Series опциональные лазерные фары — они стоили слишком дорого и потому не пользовались спросом. Теперь во всех версиях  головной свет выполнен на LED-элементах. В салоне же главное новшество- большой изогнутый блок из двух экранов, который объединяет в себе цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и дисплей медиакомплекса (14,9 дюйма). Под это решение изменили архитектуру передней панели, «сузили» дефлекторы вентиляции и перекомпоновали контроллеры
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom.ru

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