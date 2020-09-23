Представлены новые BMW M3 и M4

Спортивный седан BMW M3 и двухдверка M4 поступят в продажу на российском рынке весной следующего года

Седан и купе для нашего рынка оснастили новым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 510 л.с. и 650 Н•м крутящего момента. Мотор работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic. Разгон до сотни у обоих автомобилей занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час. С помощью опционального пакета M Driver этот показатель увеличивается до 290 км в час.

В России купе М4 предложат в заднеприводном варианте или с системой полного привода. При этом, все седаны BMW M3, поставляемые на наш рынок, будут полноприводными. Как сообщает пресс-служба немецкой компании, в России продажи автомобилей стартуют в апреле следующего года.