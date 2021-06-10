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10 июн 2021

Представлены обновленные BMW X3 и X4

Представлены обновленные BMW X3 и X4
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW официально представила рестайлинговые модели кроссоверов X3 и X4. Поменялись экстерьер и интерьер. Силовые агрегаты тоже были модернизировали, но не для всех версий

Главное изменение во внешности моделей — это новые передние бамперы, на которых появились необычные треугольные воздухозаборники. Кроме того, кроссоверам спроектировали более узкую (на 10 миллиметров) оптику и модерни¬зировали радиаторные решётки.  Разумеется, обновление подарило моделям новые колесные диски и новые цвета в палитре окрасов. В интерьере же прописалась новая центральная консоль и новая мультимедийная система.

А что там с мотором? Обновление случилось лишь с заряженными кроссоверами с литерой «М». Пятисотсильным «турбошестёркам»  увеличили крутящий момент – с 600 до 650 Нм. Это положительно сказалось на времени разгона до сотни, которое сократилось до 3,8 секунды. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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