Представлены обновленные BMW X3 и X4

Компания BMW официально представила рестайлинговые модели кроссоверов X3 и X4. Поменялись экстерьер и интерьер. Силовые агрегаты тоже были модернизировали, но не для всех версий

Главное изменение во внешности моделей — это новые передние бамперы, на которых появились необычные треугольные воздухозаборники. Кроме того, кроссоверам спроектировали более узкую (на 10 миллиметров) оптику и модерни¬зировали радиаторные решётки. Разумеется, обновление подарило моделям новые колесные диски и новые цвета в палитре окрасов. В интерьере же прописалась новая центральная консоль и новая мультимедийная система.

А что там с мотором? Обновление случилось лишь с заряженными кроссоверами с литерой «М». Пятисотсильным «турбошестёркам» увеличили крутящий момент – с 600 до 650 Нм. Это положительно сказалось на времени разгона до сотни, которое сократилось до 3,8 секунды.