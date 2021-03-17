Ради BMW люди готовы идти на ограбление

На что вы готовы пойти ради покупки любимого автомобиля? Некоторые люди готовы даже перейти черту и преступить закон!

Анекдотичная ситуация произошла в техасском городе Вулффорт. В местный салон BMW пришел человек, который хотел купить седан пятой серии в лизинг. У бедолаги не было денег даже на первый взнос, однако, он упросил менеджера дать ему машину на тестовую поездку, а заодно пообещал привезти нужную сумму. Сердобольный менеджер не смог отказать.

Как только любитель BMW выехал за ворота салона, то направился в ближайший банк, который был им тут же ограблен. Прихватив оттуда десять тысяч долларов, он вернулся в салон, где честно отдал три тысячи в качестве первого взноса. Разумеется, грабителя-фаната быстро поймали – менеджер автосалона опознал выданный автомобиль. Теперь грабитель может о машине только мечтать. Снова прийти в автосалон он сможет только лет через двадцать.