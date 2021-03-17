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17 мар 2021

Ради BMW люди готовы идти на ограбление

Ради BMW люди готовы идти на ограбление

На что вы готовы пойти ради покупки любимого автомобиля? Некоторые люди готовы даже перейти черту и преступить закон!

Анекдотичная ситуация произошла в техасском городе Вулффорт. В местный салон BMW пришел человек, который хотел купить седан пятой серии  в лизинг. У бедолаги не было денег даже на первый взнос, однако, он упросил менеджера дать ему машину на тестовую поездку, а заодно пообещал привезти нужную сумму. Сердобольный менеджер не смог отказать.

Как только любитель BMW выехал за ворота салона, то направился в ближайший банк, который был им тут же ограблен. Прихватив оттуда десять тысяч долларов, он вернулся в салон, где честно отдал три тысячи  в качестве первого взноса. Разумеется,  грабителя-фаната быстро поймали – менеджер автосалона опознал выданный автомобиль. Теперь грабитель может о машине только мечтать. Снова прийти в автосалон он сможет только лет через двадцать.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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