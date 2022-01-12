Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2022

Раскрыты характеристики BMW XM

Раскрыты характеристики BMW XM
Автор фото: фирма-производитель

M-подразделение концерна BMW разработает для серийной версии своего кроссовера XM сразу три версии гибридной силовой установки на базе одного и того же бензинового мотора.

Речь идет о четырехлитровом моторе V8 c мощностью в 560 лошадиных сил.  Весь остальной потенциал будет достигаться при помощи электрических двигателей. Сообщается, что в базовом варианте мощность XM будет составлять 600 лошадиных сил. Суммарная отдача самой мощной гибридной системы окажется больше 750 сил.

К сожалению, точные значения не раскрываются, так как производитель содержит весь проект в обстановке строжайшей секретности. Отметим, что на днях BMW XM подвергся острой критике со стороны известного дизайнера Фрэнка Стивенсона, который известен своими работами в BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M8 от Manhart

Manhart добавил злости BMW M8

11 января 2022
BMW iX Flow Concept (2022)

BMW показала машину, которая меняет цвет

10 января 2022
BMW iX xDrive50 (2022) салон

BMW XM подвергся дизайнерской критике

10 января 2022
BMW M4 Coupe Competition (2021) вид сверху

BMW M готовит уникальный спорткар

21 декабря 2021
BMW X7 (2020)

На BMW подали в суд по странному поводу

20 декабря 2021
BMW XM Concept (2021)

В BMW рассказали почему флагманский кроссовер не имеет цифр в названии

15 декабря 2021

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт»
Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) в чем можно положиться на subaru forester
Тест драйв
05 января 2022

Subaru Forester
"В чем можно положиться на Subaru Forester"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 3 4