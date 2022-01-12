Раскрыты характеристики BMW XM

M-подразделение концерна BMW разработает для серийной версии своего кроссовера XM сразу три версии гибридной силовой установки на базе одного и того же бензинового мотора.

Речь идет о четырехлитровом моторе V8 c мощностью в 560 лошадиных сил. Весь остальной потенциал будет достигаться при помощи электрических двигателей. Сообщается, что в базовом варианте мощность XM будет составлять 600 лошадиных сил. Суммарная отдача самой мощной гибридной системы окажется больше 750 сил.

К сожалению, точные значения не раскрываются, так как производитель содержит весь проект в обстановке строжайшей секретности. Отметим, что на днях BMW XM подвергся острой критике со стороны известного дизайнера Фрэнка Стивенсона, который известен своими работами в BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren.