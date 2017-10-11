Неизвестно, случайная это утечка или спланированная самой компанией BMW, но субкомпактный кроссовер X2 удалось впервые сфотографировать без всяческого камуфляжа. Автомобиль был пойман папарацци во время перевозки его на автовозе.

Собственно, отсутствие маскировочной пленки лишь подтвердило предположение о том, что серийная версия кроссовера практически не будет отличаться от прошлогоднего концепта. У BMW X2 скошенные «ноздри» радиаторной решетки, узкие фары, и новая для баварских машин «фишка: шильдики на задних стойках.

BMW X2 представляет собой «спортивную» версию BMW X1 и делит с ним платформу UKL. Поэтому базовые версии машины будут переднеприводными, а более дорогие – с полным приводом. Кроссовер получит 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 116 до 231 л.с. Кроме того, примерно через год после дебюта в гамме должна появиться версия M Perfomance с индексом M25i мощностью 300 л.с.

