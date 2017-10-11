Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2017

Рассекречен самый маленький кроссовер BMW

Рассекречен самый маленький кроссовер BMW

Неизвестно, случайная это утечка или спланированная самой компанией BMW, но субкомпактный кроссовер X2 удалось впервые сфотографировать без всяческого камуфляжа. Автомобиль был пойман папарацци во время перевозки его на автовозе.

Собственно, отсутствие маскировочной пленки лишь подтвердило предположение о том, что серийная версия кроссовера практически не будет отличаться от прошлогоднего концепта. У BMW X2 скошенные «ноздри» радиаторной решетки, узкие фары, и новая для баварских машин «фишка: шильдики на задних стойках.

BMW X2 представляет собой «спортивную» версию BMW X1 и делит с ним платформу UKL. Поэтому базовые версии машины будут переднеприводными, а более дорогие – с полным приводом. Кроссовер получит 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 116 до 231 л.с. Кроме того, примерно через год после дебюта в гамме должна появиться версия M Perfomance с индексом M25i мощностью 300 л.с.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW

Спецсерия CSL может появиться у всех двухдверных BMW M

10 октября 2017
BMW

BMW может построить завод в России

06 октября 2017
BMW

В BMW решили полностью отказаться от автомобильных ключей

18 сентября 2017
BMW

BMW возродит легендарную спецсерию CSL

18 сентября 2017
BMW i Vision Dynamics

BMW показала третью модель из линейки «i»

12 сентября 2017
BMW

В черно-белых тонах: BMW представила логотип для элитных моделей

12 сентября 2017

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid 2017 бунтарь Тест драйв
11 октября 2017

Skoda Rapid
"Бунтарь"
Porsche Panamera Sport Turismo - porsche panamera sport turismo 2018 мечты сбываются?
Тест драйв
09 октября 2017

Porsche Panamera Sport Turismo
"Мечты сбываются?"
SsangYong XLV - ssangyong xlv 2017 без ложной скромности
Тест драйв
06 октября 2017

SsangYong XLV
"Без ложной скромности"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 8 5