В сети рассекретили обновленное купе BMW M2. Произошло это из-за оплошности сотрудников бельгийского отделения компании, которые случайно внесли в конфигуратор фотографии M2 нового модельного года. Впрочем, изменения во внешности купе все равно будут заметны лишь фанатам марки

Как и ожидалось, изменения во внешности спорткупе оказались минимальными, их даже меньше чем на «гражданской» версии BMW 2-й серии. Изменилась форма фар, которые стали «острее» и угловатее. Сзади изменилась графика фонарей. Вот, в общем-то и все. В компании решили не трогать даже бамперы, которые обычно являются обязательной частью фейслифтинга.

Фотографий интерьера пока нет, но и он должен измениться не сильно. Самым заметным новшеством станет появление нового поколения информационно-мультимедийной системы iDrive.

По технической части BMW M2 не изменится вовсе. Под капотом у спорткупе останется 3-литровый турбодвигатель мощностью 370 л.с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды с роботизированной коробкой DCT или на две десятых больше с «механикой». Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.