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24 янв 2024

Россиянам запретили слушать музыку на BMW

Россиянам запретили слушать музыку на BMW
Автор фото: фирма-производитель

Новые автомобили BMW, привезенные в Россию по схеме параллельного импорта, стали отключать от некоторых функций мультимедийной системы

В частности, полностью перестают работать системы Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие подключить телефон к мультимедийной системе автомобиля по Bluetooth для пользования медиатекой телефона, подключаться к спутниковой навигации, делать звонки и отправлять сообщения. Данная проблема решается достаточно быстро, путем отключения блока телеметрии, но в связи с этим перестает работать штатная навигация. Однако как отмечают многие владельцы BMW, она в принципе не нужна, поскольку очень плохо работает на российских дорогах.

С подобными или даже более серьезными проблемами сталкиваются обладатели других иномарок, таких как Audi, Mercedes-Benz, Range Rover и Volvo. Напомним, что западные автопроизводители постепенно отключают россиян от ряда функций, включая возможность обновлять операционную систему.  

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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