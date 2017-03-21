Представители компании BMW рассказали, что работы по созданию полностью автономного автомобиля уже начаты

По их словам, первый автономный автомобиль в линейке немецкого производителя появится уже к 2021 году. «Мы ведем работу над этим проектом, чтобы представить в 2021 году автомобиль с третьим, четвертым и пятым уровнем автономного вождения», заявил один из топ-менеджеров компании.

Будущий автомобиль не предполагает наличие водителя в принципе, поэтому будет лишен руля и педалей. Сейчас BMW, заручившись поддержкой таких компаний как Intel и Mobileye, работает над прототипом с рабочим названием i-Next. Разумеется, новые «беспилотники» получат электрическую трансмиссию, для чего компания проводит исследования, пытаясь создать максимально компактную силовую установку, а также пытаясь найти наиболее емкие но при этом бюджетные аккумуляторные батареи.

Будущий автомобиль сможет «видеть» дорогу на 200 метров вперед при помощи камер и радаров, в дополнение к которым, автомобиль будет получать информацию из интернета, так что пробки и дорожные работы сюрпризом не станут. Сейчас основные алгоритмы системы беспилотного управления уже готовят к испытаниям, для которых компания выделила 40 седанов 7-серии. Именно им предстоит учиться ездить без водителя, пока лишь по дорогам Европы и США, немецкие инженеры признают, что с хаотичным движением, например в Китае, автопилот пока вряд ли справится.