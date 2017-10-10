О том, что компания BMW возродит спецсерию CSL для экстремальных вариантов купе М-серий, стало известно в начале осени. Сегодня у BMW есть версии CS и GTS. Обе они предназначены для каждодневной эксплуатации. А серия CSL, по задумке баварцев, хоть и будет иметь допуск на дороги общего пользования, но ориентирована будет исключительно на трек.

Но месяц назад речь шла лишь о купе M4 CSL (Coupe Sport Light), теперь же становится понятным, что планы BMW могут быть куда обширнее. Баварцы зарегистрировали за собой права на все двухдверки начиная с М1 и заканчивая М8 с приставкой CSL. Причем имена CSL, M4 CSL и M8 CSL зарегистрированы на международном уровне, а остальные только в Германии.

Не спешите радоваться возможным новым моделям, таким как М1 CSL, например. Производители часто регистрируют права на все, чтобы их не захватили конкуренты. Например, в прошлом году BMW зарегистрировала за собой приставку CS для всех купе, но пока такая версия есть только у М4.

Версия CSL должна придти на смену GTS. «Это будет машина созданная на треке для трека, она станет лучшим инструментом на гоночной трассе», — заявлял ранее глава M GmbH Франк Ван Мил.

Помимо обязательных внешних атрибутов типа карбоновой крыши, антикрыльев, аэродинамических элементов, версии CSL получат гоночные слики уже с завода, каркас безопасности и даже интегрированную систему пожаротушения. Машины будут двухместными. По словам Ван Мила автомобили серии CS будут ориентированы на каждодневное использование и, в том числе, для использования в трек-дни, а CSL — исключительно для трека, хотя и будут иметь допуск на дороги общего пользования.

Приставку CSL носили две модели компании. С 1971 по 1975 выпускалась BMW 3.0 CSL, а в 2003 году на свет появилась лимитированная серия М3 CSL (кузов E46). В следующем, четвертом поколении, у М3 уже появилась версия GTS.