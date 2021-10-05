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5 окт 2021

Старые BMW отремонтируют по гарантии

Старые BMW отремонтируют по гарантии
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт согласовал очередной отзыв, затрагивающий автомобили с взрывоопасными подушками. На этот раз ремонт понадобился 19 экземплярам BMW 3-Series, реализованным в России в период с апреля 1998 года по май 2000 года. 

Да, как, оказывается, долго тянется шлейф с бракованными подушками фирмы Takata – и по сей день производятся отзывные компании, в рамках которых меняются бракованные узлы. В этот раз мы поговорим про компанию BMW, которая отзывает старенькие «трешки». В сообщении Росстандарта указывается: «Сильное поглощение влаги, а также возможное просушивание в течение продолжительных периодов времени могут привести к разрушению топлива в связи с механической нагрузкой (например, во время движения по плохой дороге). В этом случае при срабатывании НПБ во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление, что приведет к взрыву».

В рамках сервисных работ на отзываемых машинах заменят проблемный узел, а все технические процессы будут произведены бесплатно, так как все осуществляется в рамках гарантийной программы.

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