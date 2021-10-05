Старые BMW отремонтируют по гарантии

Росстандарт согласовал очередной отзыв, затрагивающий автомобили с взрывоопасными подушками. На этот раз ремонт понадобился 19 экземплярам BMW 3-Series, реализованным в России в период с апреля 1998 года по май 2000 года.

Да, как, оказывается, долго тянется шлейф с бракованными подушками фирмы Takata – и по сей день производятся отзывные компании, в рамках которых меняются бракованные узлы. В этот раз мы поговорим про компанию BMW, которая отзывает старенькие «трешки». В сообщении Росстандарта указывается: «Сильное поглощение влаги, а также возможное просушивание в течение продолжительных периодов времени могут привести к разрушению топлива в связи с механической нагрузкой (например, во время движения по плохой дороге). В этом случае при срабатывании НПБ во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление, что приведет к взрыву».

В рамках сервисных работ на отзываемых машинах заменят проблемный узел, а все технические процессы будут произведены бесплатно, так как все осуществляется в рамках гарантийной программы.