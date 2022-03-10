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10 мар 2022

У BMW, в буквальном смысле, может сгореть миллион автомобилей

У BMW, в буквальном смысле, может сгореть миллион автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн объявил о начале масштабной отзывной компании, которая затронет почти миллион автомобилей (917 тысяч). Все они являются потенциально опасными для своих владельцев!

Итак, под отзыв попали:  BMW 128i, седаны 3 и 5 серии, кроссоверы X3 и X5, а также спорткары Z4, выпущенных с 2006 по 2013 годы.  Проблема кроется в неисправном нагревателе клапана принудительной вентиляции картерных газов.  Сама неисправность заключается в коротком замыкании, в результате чего происходит перегрев и оплавление детали, это может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Несколько интересных фактов. Первый – в распоряжении Национального управления по безопасности дорожного движения США (отзыв касается американских машин) оказалась информация о нескольких десятках случаев возгорания.  Собственно, именно эти заявления и стали причиной организации отзывной компании. Второй факт – ремонт будет заключаться в замене бракованной детали, однако,  производитель заявляет, что приступить к ремонту можно лишь летом, так как сейчас присутствует недостаток необходимых запчастей.

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