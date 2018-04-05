В BMW никогда не скрывали, что первые модели «i»-отделения, компактный хэтчбек i3 и гибридное купе i8 являются скорее имиджиевыми моделями, демонстрирующими технологическое превосходство баварцев в сегменте «зеленых» автомобилей.

А теперь в компании и вовсе задумались над необходимостью их сохранения в гамме, хотя тот же i3 продается пусть и не в небольших объемах, но стабильно. Вопрос в том, что обе модели приносят компании одни убытки.

«Это уникальные автомобили. Они не являются частью какого-то семейства, потому мы не можем расширить их различными вариантами», — заявил глава направления электромобилей BMW Стефан Юрашек. По его словам судьба этих автомобилей пока не решена.

Собственно, в ближайшие пару лет ни i3, ни i8 ничего не угрожает: первый пережил в прошлом году обновление, а i8 получил открытую версию. Поэтому BMW наверняка будет производить их до момента появления i4, который создается по мотивам концептуального седана iNext.