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5 апр 2018

У BMW i3 и i8 не будет преемников

У BMW i3 и i8 не будет преемников
Автор фото: фирма-производитель

В BMW никогда не скрывали, что первые модели «i»-отделения, компактный хэтчбек i3 и гибридное купе i8 являются скорее имиджиевыми моделями, демонстрирующими технологическое превосходство баварцев в сегменте «зеленых» автомобилей.

А теперь в компании и вовсе задумались над необходимостью их сохранения в гамме, хотя тот же i3 продается пусть и не в небольших объемах, но стабильно. Вопрос в том, что обе модели приносят компании одни убытки.

«Это уникальные автомобили. Они не являются частью какого-то семейства, потому мы не можем расширить их различными вариантами», — заявил глава направления электромобилей BMW Стефан Юрашек. По его словам судьба этих автомобилей пока не решена.

Собственно, в ближайшие пару лет ни i3, ни i8 ничего не угрожает: первый пережил в прошлом году обновление, а i8 получил открытую версию. Поэтому BMW наверняка будет производить их до момента появления i4, который создается по мотивам концептуального седана iNext.

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При написании новости использовалась информация:
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