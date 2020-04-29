У BMW I8 будет преемник

Компания BMW определилась с проектом суперкара, который станет преемником модели i8. Двухместный заряжаемый гибрид оснастят ориентированной на производительность силовой установкой, состоящей из бензиновой «турбочетвёрки» и электромоторов

По данным Car & Driver, серийный суперкар станет развитием прошлогоднего концепта Vision M Next и будет внешне максимально похож на прототип. Можно ожидать сохранения эффектных дверей, открывающихся вверх, а также карбоновых кузовных элементов.

Концепт-кар приводила в движение трёхмоторная силовая установка, состоящая из бензинового ДВС и двух электродвигателей на задней оси. От трёхцилиндровой «турботройки» 1.5, используемой на i8, решено отказаться в пользу более мощного четырёхцилиндрового двигателя 2.0. Инсайдеры полагают, что преемник i8 получит более ёмкую и эффективную батарею и сможет проезжать на электротяге по меньшей мере 97 километров.