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29 апр 2020

У BMW I8 будет преемник

У BMW I8 будет преемник
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW определилась с проектом суперкара, который станет преемником модели i8. Двухместный заряжаемый гибрид оснастят ориентированной на производительность силовой установкой, состоящей из бензиновой «турбочетвёрки» и электромоторов

По данным Car & Driver, серийный суперкар станет развитием прошлогоднего концепта Vision M Next и будет внешне максимально похож на прототип. Можно ожидать сохранения эффектных дверей, открывающихся вверх, а также карбоновых кузовных элементов.

Концепт-кар приводила в движение трёхмоторная силовая установка, состоящая из бензинового ДВС и двух электродвигателей на задней оси. От трёхцилиндровой «турботройки» 1.5, используемой на i8, решено отказаться в пользу более мощного четырёхцилиндрового двигателя 2.0. Инсайдеры полагают, что преемник i8 получит более ёмкую и эффективную батарею и сможет проезжать на электротяге по меньшей мере 97 километров.

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