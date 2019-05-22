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22 май 2019

У BMW X5 и X7 появились новые топовые версии

У BMW X5 и X7 появились новые топовые версии
Автор фото: фирма-производитель


Компания BMW представила новые модификации X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i. Обе оснащены V-образной «восьмеркой», восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic, полным приводом и подвеской со специфическими настройками.

Под капотом BMW X5 M50i и BMW X7 M50i установлен 4,4-литровый бензиновый V8 от M850i, выдающий 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента (доступны с 1800 до 4600 оборотов в минуту). Двигатель получил новые поршни, головку блока цилиндров, картер, коленвал и турбонагнетатели увеличенного размера. BMW X5 M50i с таким мотором разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды, а X7 M50i — за 4,7 секунды.

В оснащение кроссоверов M50i также вошла спортивная выхлопная система M Sport, «автомат» Steptronic с подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля, полный привод xDrive с электронной блокировкой дифференциала в задней оси и адаптивная подвеска с особыми настройками- для M50i измененs алгоритмы работы электронноуправляемых амортизаторов и пневмостоек. 

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