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7 сен 2022

В автомобилях Mini появятся «веганские» интерьеры

В автомобилях Mini появятся «веганские» интерьеры
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, борьба с экологией в автомобильном мире стала набирать новый виток - компания BMW в следующем году начнет продавать автомобили с интерьером, где не используются материалы животного происхождения.

Да, никакой натуральной кожи – только вторсырье и кожзам. К слову, производитель заявляет, что данный материал обладает всеми свойствами натуральной кожи, но при производстве этого материала в атмосферу попадает на 85 процентов меньше парниковых газов — а это ещё один шаг к углеродной нейтральности, чего и  хотят добиться в Mini и материнском концерне BMW.

К слову,  на данный момент неизвестно, будет ли похожая тактика применяться в отношении премиального Rolls-Royce (также входит в структуру BMW). В этом сегменте натуральная отделка является золотым стандартом роскоши.

При написании новости использовалась информация:
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