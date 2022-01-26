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26 янв 2022

В BMW обновили автомобили восьмой серии

В BMW обновили автомобили восьмой серии
Автор фото: фирма-производитель
BMW AG представила обновленные версии автомобилей 8-й серии. Речь идет сразу о трех кузовах: купе, кабриолете и четырехдверке Gran Coupe.
Рестайлинг привнес  небольшие изменения во внешности – расширилась цветовая гамма и изменились решетки воздухозаборников. В штатное оснащение теперь входит и фирменная подсветка решетки радиатора, которая активируется контроллером из салона. В салоне появилась новая мультимедийная система  с 12-дюймовым дисплеем. В качестве опций можно заказать кресла M Carbon с углепластиковым каркасом.
 
Что касается моторной гаммы, она не изменилась.  Базовый агрегат – трехлитровый бензиновый мотор на 340 лошадиных сил. Есть альтернатива в виде трехлитрового турбодизеля  (320 лошадиных сил).  Заряженные модели с индексом «М» приводятся в движение четырехлитровым 530-сильным мотором и 635-сильным – в версии Competition.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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