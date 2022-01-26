В BMW обновили автомобили восьмой серии

BMW AG представила обновленные версии автомобилей 8-й серии. Речь идет сразу о трех кузовах: купе, кабриолете и четырехдверке Gran Coupe.

Рестайлинг привнес небольшие изменения во внешности – расширилась цветовая гамма и изменились решетки воздухозаборников. В штатное оснащение теперь входит и фирменная подсветка решетки радиатора, которая активируется контроллером из салона. В салоне появилась новая мультимедийная система с 12-дюймовым дисплеем. В качестве опций можно заказать кресла M Carbon с углепластиковым каркасом.

Что касается моторной гаммы, она не изменилась. Базовый агрегат – трехлитровый бензиновый мотор на 340 лошадиных сил. Есть альтернатива в виде трехлитрового турбодизеля (320 лошадиных сил). Заряженные модели с индексом «М» приводятся в движение четырехлитровым 530-сильным мотором и 635-сильным – в версии Competition.