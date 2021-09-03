В BMW построили автомобиль из вторсырья

Немецкий концерн готовит дебют необычной новинки - автомобиля, который создан из материалов вторичной переработки

Подробностей о новинке пока немного - официальная презентация состоится лишь шестого числа на автосалоне в Мюнхене. На данный момент производитель говорит лишь о том, что машина целиком выполнена из вторичного сырья. Более того, по заявлению представителей BMW автомобиль можно полностью переработать, так что данное транспортное средство не несет никакого вреда экологии.

С помощью данного автомобиля немцы хотят достичь двух целей - продемонстрировать концепцию автомобилей будущего (по их мнению в 2040 году машина может выглядеть именно так) и показать, что забота об экологии может выражаться не только в каких-либо запрещающих действиях, но и во внедрении различных инноваций.