В BMW представили концепт i4

BMW представила концепт-кар i4 с электромотором, мощностью которого сопоставима с отдачей турбированного двигателя V8

Несмотря на то, что автомобиль полностью электрический, он имеет искусственную радиаторную решетку с огромными ноздрями, которые своей формой напоминают элементы на прототипе Concept 4 — предвестнике новой BMW 4-Series. Перед решеткой установили специальную прозрачную панель с рядом сенсоров, предназначенных для ориентирования в пространстве при автоматическом пилотировании.

Что касается техники, то концепт-кар оснащен электрическим агрегатом, выдающим 530 л. с., что сопоставимо с мощностью современных бензиновых «восьмерок». Такую же отдачу, например, имеет восьмицилиндровый 4,4-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами, который устанавливают на флагманские модели BMW, в том числе на седан 7-Series и кроссовер X7.