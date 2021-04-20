В BMW представили роскошную «Семерку»

Компания BMW представила специальную версию флагманского седана 7-Series под названием Shining Shadow Special Edition.

Роскошь здесь заключается не только в дизайне, но и в техническом оснащении. Под капотом новинки расположился мощный шестилитровый двигатель V12. Мощность агрегата почти 600 лошадиных сил! Разгон до сотни меньше четырех секунд. Что касается максимальной скорости, то на автомобиле установлен электронный «ошейник», который ограничивает ее на отметке в 250 километров в час.

Теперь перейдем к дизайну. Флагманский седан получил уникальную двуцветную окраску кузова. Поработали и над салоном - кресла отделаны кожей уникального бежевого оттенка, который не доступен обычным «Семеркам».