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9 дек 2021

В BMW признались в фетише к решеткам радиатора

В BMW признались в фетише к решеткам радиатора
Автор фото: фирма-производитель

В последнее время  дизайнеры BMW считают уместным ставить гигантские решетки на новые автомобили. А теперь они еще и будут подсвечиваться!

Генеральный директор спортивного подразделения BMW M Фрэнк ван Миль рассказал изданию Driving, каким баварцы видят дизайн будущих моделей. Знаковым элементом станет светящаяся решетка радиатора. Такое решение уже получил концепт BMW XM, а вскоре они будут предлагаться на всех новинках марки.

Отметим, что новые модели BMW позаимствуют у концепта XM еще одну стилистическую черту – зауженные светодиодные фары.  Кстати, не так давно дизайнеры баварского автопроизводителя объяснили причину  гигантизма решеток. Оказывается, была задача отчетливо дифференцировать модели, показать разный характер. Чтобы все видели и сразу понимали: это «семерка», это «тройка», а это «пятерка». Этим маркером и стал размер решетки.

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