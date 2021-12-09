В BMW признались в фетише к решеткам радиатора

В последнее время дизайнеры BMW считают уместным ставить гигантские решетки на новые автомобили. А теперь они еще и будут подсвечиваться!

Генеральный директор спортивного подразделения BMW M Фрэнк ван Миль рассказал изданию Driving, каким баварцы видят дизайн будущих моделей. Знаковым элементом станет светящаяся решетка радиатора. Такое решение уже получил концепт BMW XM, а вскоре они будут предлагаться на всех новинках марки.

Отметим, что новые модели BMW позаимствуют у концепта XM еще одну стилистическую черту – зауженные светодиодные фары. Кстати, не так давно дизайнеры баварского автопроизводителя объяснили причину гигантизма решеток. Оказывается, была задача отчетливо дифференцировать модели, показать разный характер. Чтобы все видели и сразу понимали: это «семерка», это «тройка», а это «пятерка». Этим маркером и стал размер решетки.