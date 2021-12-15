В BMW рассказали почему флагманский кроссовер не имеет цифр в названии

До сегодняшнего дня флагманом марки была модель X7. Буквально на днях баварцы показали новый электрический кроссовер и по всем параметрам его должны были назвать X8, однако название у модели другое – XM

Вообще это название стоит воспринимать как нечто похоже на X5M, где «X5» это обозначение модели, а «М» - символ того, что автомобиль был доработан штатным тюнинг-подразделением. Даже глава BMW M Франк ван Меель заявил буквально следующее: «Это XM. Это Х, а это М».

Стоит отметить, что новинка очень важна для подразделения «М», так как разработка кроссовера велась собственными силами! Такого не было с семидесятых годов, когда создавали BMW M1. Отметим, что XM на данный момент существует в статусе концепта, но в BMW заявили, что серийное исполнение будет практически полностью повторять концепт.