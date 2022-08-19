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19 авг 2022

В BMW разработали защиту на МКПП для чайников

В BMW разработали защиту на МКПП для чайников

Начинающие водители часто путаются в передачах, забывают выжимать сцепление и.т.д – все это вредит коробке передач. Хорошо, что автомобильные инженеры работают над системами защиты.

К примеру, BMW на днях показал свой защитный девайс, который предотвратит неверный выбор передачи. Система сделана по аналогии с блокировкой включения заднего хода. Каналы передач снабжены блокирующими устройствами. При любом усилии со стороны водителя они не позволят включить ошибочную в текущих условиях скорость.

Разумеется, весь механизм реализован за счет управляющей электроники, которая считывает сразу несколько параметров – обороты мотора, скорость машины и.т.д. Обрабатывая данные компьютер определяет оптимальную ступень.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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