В BMW разработали защиту на МКПП для чайников

Начинающие водители часто путаются в передачах, забывают выжимать сцепление и.т.д – все это вредит коробке передач. Хорошо, что автомобильные инженеры работают над системами защиты.

К примеру, BMW на днях показал свой защитный девайс, который предотвратит неверный выбор передачи. Система сделана по аналогии с блокировкой включения заднего хода. Каналы передач снабжены блокирующими устройствами. При любом усилии со стороны водителя они не позволят включить ошибочную в текущих условиях скорость.

Разумеется, весь механизм реализован за счет управляющей электроники, которая считывает сразу несколько параметров – обороты мотора, скорость машины и.т.д. Обрабатывая данные компьютер определяет оптимальную ступень.