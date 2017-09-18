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18 сен 2017

В BMW решили полностью отказаться от автомобильных ключей

В BMW решили полностью отказаться от автомобильных ключей
Автор фото: фирма-производитель

В компании BMW предрекли скорое исчезновение привычных ключей от автомобиля. Сегодня даже массовые автомобили оснащаются системами бесконтактного доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. В BMW предлагают пойти дальше.

По словам директора автоконцерна по продажам Яна Робертсона сегодня водитель просто носит брелок в кармане, даже не доставая его. «Ключ-брелок никогда не вынимается из кармана, водитель заводит машину кнопкой. Так зачем его носить? Мы попытаемся избавиться от ключей полностью», — заявил он на автосалоне во Франкфурте.

По его словам в BMW серьезно изучают возможность отказа от ключей и перевода всех функций идентификации водителя в приложения для смартфонов. Робертсон отказался назвать точные сроки такого перехода заявив, что компания пока лишь выясняет все возможности.

Собственно, идея не нова и уже реализована другим автопроизводителем: Tesla Model 3 не имеет привычного ключа-брелока, вместо этого используется приложение для смартфона, который связывается с системой безопасности автомобиля по Bluetooth и NFC.

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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