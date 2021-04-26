В BMW выпустят уникальное купе

Совсем скоро подразделению «М» исполнится пятьдесят лет. В честь этого знаменательного события BMW выпустит электрическое купе.

Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуаль­ного купе BMW M2 CS. Новинку снабдят аж четырьмя моторами (по одному на каждое колесо). Самое главное, что совокупная мощность силовой установки превысит тысячу лошадиных сил, учитывая, что новинка окажется и не слишком тяжелой, можно предположить, что динамические характеристики ее будут на высочайшем уровне.

Как сообщает издание Car Magazine, до сотни автомобиль сможет разогнаться за две с небольшим секунды. Предположительно прототипы уже тестируются на знаменитой трассе Нюрбургринг. Дата выхода спорткара неизвестна.