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26 апр 2021

В BMW выпустят уникальное купе

В BMW выпустят уникальное купе
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро подразделению «М» исполнится пятьдесят лет.  В честь этого знаменательного события BMW выпустит электрическое купе.

Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуаль­ного купе BMW M2 CS. Новинку снабдят аж четырьмя моторами (по одному на каждое колесо). Самое главное, что совокупная мощность силовой установки превысит тысячу лошадиных сил, учитывая, что новинка окажется и не слишком тяжелой, можно предположить, что динамические характеристики ее будут на высочайшем уровне.

Как сообщает издание Car Magazine, до сотни автомобиль сможет разогнаться за две с небольшим секунды.  Предположительно прототипы уже тестируются на знаменитой трассе Нюрбургринг. Дата выхода спорткара неизвестна.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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