В BMW выпустят уникальное купе

Совсем скоро подразделению «М» исполнится пятьдесят лет. В честь этого знаменательного события BMW выпустит электрическое купе.
Электрический суперкар разрабатывается в рамках проекта под названием Project Katharina. За основу взята платформа актуального купе BMW M2 CS. Новинку снабдят аж четырьмя моторами (по одному на каждое колесо). Самое главное, что совокупная мощность силовой установки превысит тысячу лошадиных сил, учитывая, что новинка окажется и не слишком тяжелой, можно предположить, что динамические характеристики ее будут на высочайшем уровне.
Как сообщает издание Car Magazine, до сотни автомобиль сможет разогнаться за две с небольшим секунды. Предположительно прототипы уже тестируются на знаменитой трассе Нюрбургринг. Дата выхода спорткара неизвестна.