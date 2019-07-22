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22 июл 2019

В BMW заново изобрели руль

В BMW заново изобрели руль
Автор фото: фирма-производитель

Баварский концерн распространил изображение необычной "баранки", которую получит серийный электрический кроссовер iNext. В этом рулевом колесе необычно все- от формы до содержания, однако, у немецких инженеров уже заготовлены логичные обоснования.

Да, в понимании немцев новый руль должен избавиться от привычных круглых форм. Теперь новый тренд- многоугольник. Если вам покажется это странным то не торопитесть с выводами. В BMW утверждают, что сделано это не только ради дизайнерских экспериментов. Такая форма рулевого колеса позволит водителю легко определить угол, на который повернут руль, только взглянув на него. Учитывая, что iNext должен получить весьма продвинутую систему автономного управления, знание о положении передних колес в момент передачи управления от электроники человеку может стать одним из факторов, определяющих безопасность поездки.

Кроме того, форма руля – дань эргономике. Усеченный снизу обод дает ногам водителя больше свободного пространства, что пригодится не только при посадке в автомобиль и выходе из него, но и в длительных поездках. Когда управлять iNext будет электроника, человек за счет большей свободы для ног сможет занять более комфортное положение.

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При написании новости использовалась информация:
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