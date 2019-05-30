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30 май 2019

В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

Компания BMW запатентовала особый вид квадрокоптера, который будет отмывать машины без участия человека. Такая технология должна составить конкуренцию выездным автомойкам, а также пригодится для обслуживания беспилотных автомобилей

Что касается функционала, то для вызова дрона можно будет воспользоваться специальным мобильным приложением. По принятию вызова квадрокоптер прилетит к автомобилю, распознает его и проверит, закрыты ли окна, люк и двери. Если машина открыта, система уведомляет об этом владельца.

Процесс мойки включает в себя предварительную мойку, основную, сушку и обработку воском. К сожалению, детали всех процедур в патенте не указаны. Между тем указывается, что квадрокоптер сделает фотографии до и после мойки. Кроме того, дрон-мойщик сможет размещаться и в самом автомобиле. Такой вариант подойдёт для машин с автономным управлением. В этом случае система будет автоматически отмывать многочисленные датчики и радары, с помощью которых беспилотник ориентируется в пространстве.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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