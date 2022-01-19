В BMW завершают производство моторов V12

2022 год станет последним в истории мощных моторов компании BMW. Более на серийных машинах двигатели V12 представлены не будут

Впрочем, сюрпризом данное решение не оказалось, так как еще в 2019 году руководство BMW заявило о том, что текущее поколение флагманского седана 7-series станет последней моделью бренда с мотором V12.

Отказ от мощных силовых установок вызван ужесточением экологических норм - их очень сложно и дорого адаптировать под новый стандарт Евро-7, который вступит в силу в 2025 году. Напомним, BMW представила свой первый 12-цилиндровый двигатель с V-образным расположением цилиндров в 1987 году. Его максимальная мощность составляла 300 лошадиных сил. Текущий же мотор оснащен двумя турбокомпрессорами и развивает 585 лошадиных сил.