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19 янв 2022

В BMW завершают производство моторов V12

В BMW завершают производство моторов V12
Автор фото: фирма-производитель

2022 год станет последним в истории мощных моторов компании BMW. Более на серийных машинах двигатели V12 представлены не будут

Впрочем, сюрпризом данное решение не оказалось, так как еще в 2019 году руководство BMW заявило о том, что текущее поколение флагманского седана 7-series станет последней моделью бренда с мотором V12.

Отказ от мощных силовых установок вызван ужесточением экологических норм - их очень сложно и дорого адаптировать под новый стандарт Евро-7, который вступит в силу в 2025 году. Напомним, BMW представила свой первый 12-цилиндровый двигатель с V-образным расположением цилиндров в 1987 году. Его максимальная мощность составляла 300 лошадиных сил. Текущий же мотор оснащен двумя турбокомпрессорами и развивает 585 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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