В новых BMW круиз-контроль и подогрев сидений будет доступен по подписке

Компания BMW разработала систему цифровых обновлений для автомобилей. Теперь в базовые версии моделей функции старших комплектаций можно будет добавить за отдельную плату при помощи операционной системы iDrive 7

Помните, как в народе ходили мечты об автомобиле без лишних опций или о машинах-конструкторах, которые можно было бы укомплектовать по своему собственному вкусу. Теперь все это стало реальностью на автомобилях BMW. К примеру, если клиент приобрел новый автомобиль без подогрева сидений, он сможет активировать его по подписке на определенное время, либо выкупить навсегда через фирменное приложение BMW.

Также для некоторых функций предусмотрен пробный бесплатный период в течение месяца. Помимо подогрева сидений, активировать за дополнительную плату можно адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и адаптивную подвеску. Строго говоря, получается, что автомобили предоставляются клиентам в топовых исполнениях, однако, часть функций находится в заблокированном состоянии.