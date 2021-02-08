В России отзывают кроссоверы BMW

Росстандарт объявляет отзыв двух моделей BMW- кроссоверов X5 и X6. Проблема не из тех, на которые не стоит обращать внимание!

Дефект серьезен, ибо обнаружился в рулевом управлении. Если говорить точными формулировками, то речь идет о неправильном креплении вала рулевого управления. Это все чревато люфтами, а в самом худшем случае – полным отказом рулевого управления. Как будут решать проблему? Очень просто – полной заменой узла.

Любопытно, но отзываются свежие автомобили – 2020 года выпуска. Неужели качество автомобилей, в глобальном плане, стремится вниз? В то же время количество отзываемых машин невелико – всего шесть штук.