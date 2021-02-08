Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2021

В России отзывают кроссоверы BMW

В России отзывают кроссоверы BMW
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявляет отзыв двух моделей BMW- кроссоверов X5 и X6. Проблема не из тех, на которые не стоит обращать внимание!

Дефект серьезен, ибо обнаружился в рулевом управлении. Если говорить точными формулировками, то речь идет о неправильном креплении вала рулевого управления. Это все чревато люфтами, а в самом худшем случае – полным отказом рулевого управления. Как будут решать проблему? Очень просто – полной заменой узла.

Любопытно, но отзываются свежие автомобили – 2020 года выпуска. Неужели качество автомобилей, в глобальном плане, стремится вниз? В то же время количество отзываемых машин невелико – всего шесть штук.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Главный дизайнер BMW отстаивает размер решетки радиатора

03 февраля 2021
BMW M5 CS (2022)

В BMW представили самую мощную «Пятерку»

27 января 2021

BMW построит в России собственный завод?

20 января 2021

BMW откажется от использования «робота»

14 января 2021

BMW собирается идти в полную электрификацию

30 декабря 2020
BMW M2

Фанаты зарядили BMW M2

30 декабря 2020

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность» Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой
Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 3 3