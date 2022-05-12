Автомобильный портал Motorpage
12 май 2022

В России отзывают новые BMW

В России отзывают новые BMW
Автор фото: фирма-производитель

Почти у тысячи новеньких кроссоверов X1 и X2, выпущенных с января по март текущего года, обнаружились проблемы с ремнями безопасности

Как сообщает Росстандарт, оба передних ремня безопасности на новых X1 и X2 могли оснастить поврежденными во время производства микрогенераторами. В случае аварии они могут негативно воздействовать на функцию удерживания. На всех BMW проверят и бесплатно заменят оба ремня безопасности, если потребуется.

Владельцы будут персонально оповещены сотрудниками дилерских центров, где были приобретены автомобили. Проверку машины на отзывную компанию водители могут произвести и самостоятельно, сверив VIN-номера своих кроссоверов со списком, размещенным на официальном портале Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Стали известны подробности о «хардкорном» BMW M4

05 мая 2022

BMW готовит премьеру нового X1

29 апреля 2022
BMW 7-Series (2023)

Представлен новый флагманский седан BMW

21 апреля 2022
BMW i7

Внешность BMW i7 частично раскрыли до премьеры

14 апреля 2022
BMW X7 (2023)

Представлен рестайлинговый BMW X7

13 апреля 2022

BMW и Mini будут изготавливать колесные диски при помощи солнца

12 апреля 2022

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего?
Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 8 8