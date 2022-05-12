В России отзывают новые BMW

Почти у тысячи новеньких кроссоверов X1 и X2, выпущенных с января по март текущего года, обнаружились проблемы с ремнями безопасности

Как сообщает Росстандарт, оба передних ремня безопасности на новых X1 и X2 могли оснастить поврежденными во время производства микрогенераторами. В случае аварии они могут негативно воздействовать на функцию удерживания. На всех BMW проверят и бесплатно заменят оба ремня безопасности, если потребуется.

Владельцы будут персонально оповещены сотрудниками дилерских центров, где были приобретены автомобили. Проверку машины на отзывную компанию водители могут произвести и самостоятельно, сверив VIN-номера своих кроссоверов со списком, размещенным на официальном портале Росстандарта.