В Россию едет BMW i4

Немецкий автомобильный концерн решил вывести на российский рынок электромобиль i4. Произойдет это уже летом следующего года

Как сообщают наши коллеги из Auto.ru, к нам приедет самая мощная модификация электромобиля – с 544-сильной двухмоторной силовой установкой. Сообщается, что разгон до сотни займет менее четырех секунд. Что касается запаса хода, то машина сможет проехать до 510 километров на полном заряде аккумулятора.

Вообще модель представили еще летом этого года. Помимо упомянутой версии модель имеет еще и базовую модификацию с 340-сильным мотором. Правда, в Россию ее поставлять не собираются.

Что касается оснащения модели, то по предварительным данным на машину установят светодиодную оптику, адаптивную подвеску, цифровую приборную панель с двумя экранами на 12,3 и 14,9. В список дополнительных опций войдут лазерные фары, колёса до 20 дюймов, акустика Harman/Kardon и система имитации звука двигателя.