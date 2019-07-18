Владельцы BMW не знают об одном полезном «секрете»

Руководство марки пожаловалось на то, что потребители плохо знакомы со своими автомобилями и порой не подозревают о полезных опциях.

Неожиданное признание сделал менеджер по продуктам BMW Штефан Хорн. По его словам, мало кто знает, что в задней подъемной двери универсалов 3-й и 5-й серий предусмотрено открывающееся стекло! Соответствующая возможность, как уверяет Хорн, присутствует на обеих моделях уже несколько лет: открывающееся стекло позволяет без труда загружать в багажник вещи, при этом в компании не рекомендуют использовать окно для погрузки длинных предметов.

В интервью Autocar менеджер посетовал на то, что не многие клиенты знают об этой функции, и инженерам BMW пришлось бороться за то, чтобы сохранить ее для нового универсала. Хорн даже попросил журналистов как можно чаще писать об этой опции в своих обзорах, чтобы владельцы автомобилей знали о ее существовании. В противном случае, считает менеджер BMW, компании придется отказаться от этой полезной опции.