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18 июл 2019

Владельцы BMW не знают об одном полезном «секрете»

Владельцы BMW не знают об одном полезном «секрете»
Автор фото: фирма-производитель
Руководство марки пожаловалось на то,  что потребители плохо знакомы со своими автомобилями и порой не подозревают о полезных опциях.
Неожиданное признание сделал менеджер по продуктам BMW Штефан Хорн. По его словам, мало кто знает, что в задней подъемной двери универсалов 3-й и 5-й серий предусмотрено открывающееся стекло! Соответствующая возможность, как уверяет Хорн, присутствует на обеих моделях уже несколько лет: открывающееся стекло позволяет без труда загружать в багажник вещи, при этом в компании не рекомендуют использовать окно для погрузки длинных предметов.
 
В интервью Autocar менеджер посетовал на то, что не многие клиенты знают об этой функции, и инженерам BMW пришлось бороться за то, чтобы сохранить ее для нового универсала. Хорн даже попросил журналистов как можно чаще писать об этой опции в своих обзорах, чтобы владельцы автомобилей знали о ее существовании. В противном случае, считает менеджер BMW, компании придется отказаться от этой полезной опции.
 

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