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14 апр 2022

Внешность BMW i7 частично раскрыли до премьеры

Внешность BMW i7 частично раскрыли до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

Глобальная презентация флагманского электрического седана BMW должна состояться двадцатого апреля, однако, производитель стал приоткрывать завесу тайны над автомобилем уже сейчас

В этот раз BMW распространила тизерный снимок, где можно рассмотреть общий силуэт машины и несколько интересных деталей, вроде решетки радиатора с подсветкой и передних фар в виде бумерангов.  Надо сказать, что точно такие же фары присутствуют и у кроссовера X7, и у обычного седана 7-Series.

Что касается технических характеристик, то i7 позаимствует и двигатели, и аккумуляторы от кроссовера iX. Напомним, что кроссовер доступен с двумя вариантами двухмоторной силовой установки — на 326 (xDrive40) и 523 (xDrive50) лошадиные силы.  Есть один нюанс, седан должен получить аккумуляторы увеличенной емкости, которые обеспечат i7 600-километровый запас хода

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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