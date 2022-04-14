Внешность BMW i7 частично раскрыли до премьеры

Глобальная презентация флагманского электрического седана BMW должна состояться двадцатого апреля, однако, производитель стал приоткрывать завесу тайны над автомобилем уже сейчас

В этот раз BMW распространила тизерный снимок, где можно рассмотреть общий силуэт машины и несколько интересных деталей, вроде решетки радиатора с подсветкой и передних фар в виде бумерангов. Надо сказать, что точно такие же фары присутствуют и у кроссовера X7, и у обычного седана 7-Series.

Что касается технических характеристик, то i7 позаимствует и двигатели, и аккумуляторы от кроссовера iX. Напомним, что кроссовер доступен с двумя вариантами двухмоторной силовой установки — на 326 (xDrive40) и 523 (xDrive50) лошадиные силы. Есть один нюанс, седан должен получить аккумуляторы увеличенной емкости, которые обеспечат i7 600-километровый запас хода