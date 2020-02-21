Заряженные BMW отправляются на сервис

Немецкая компания объявила об отзыве почти 200 «заряженных» седанов M5 и купе M8 в связи с потенциальными проблемами с коробкой передач

Компания BMW объявила об отзыве 191 «заряженного» седана M5 и купе M8, реализованных с февраля по декабрь 2019 г., в связи с возможными проблемами с коробкой передач. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

На автомобилях может произойти сдавливание проводов трансмиссии внутри соединения металлического зажима, что может привести к расплавлению их изоляции под влиянием высоких температур и короткому замыканию. В таком случае коробка перейдет в аварийный режим и переключится на нейтраль, а при перезапуске двигателя перейдет на блокировку.

На сервисе будет выполнена переустановка жгута проводов и их корректное закрепление. BMW уведомит владельцев попадающих под акцию автомобилей о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта.