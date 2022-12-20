Заряженные BMW X3 более не будут иметь ДВС

Компания BMW не планирует выпускать новое поколение кроссовера X3 в М-версии с двигателем внутреннего сгорания. Ее место займет некая электрическая новинка

Пока мы знаем лишь то, машина получит наименование iX3 и будет производиться на одной линии с обычным X3 (базовым версиям кроссовера оставят ДВС). Кроме того электрокар окажется мощнее нынешнего X3M, мотор которого развивает 510 лошадиных сил. Дебют автомобиля должен состояться в 2026-2027 году.

Сама же новая электрическая платформа BMW должна дебютировать в 2025 году: в середине десятилетия BMW, помимо кроссовера, выпустит на рынок на её базе и седан i3. Также новую архитектуру будут выделять высокоемкие аккумуляторы, которые смогут обеспечить 700-километровый запас хода.