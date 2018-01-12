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12 янв 2018

Завод BMW в России: создана отдельная компания

Завод BMW в России: создана отдельная компания
Автор фото: фирма-производитель

Концерн BMW, вероятнее всего, в ближайшие месяцы официально объявит о начале строительства собственного завода в России. По крайней мере немцы больше не отрицают, что готовятся к этому событию.

В конце декабря прошлого года BMW зарегистрировала в России свою новую дочернюю компанию, которая получила название ООО «БМВ Аутомотив Руссланд». Представители российского отделения концерна подтвердили, что она будет заниматься производством автомобилей. По такому же принципу, когда сбытовая и производственная структуры имеют разные юрлица, есть и у других производителей: также работает в нашей стране, например, Hyundai и Nissan.

«Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее», — заявил агентству «Интерфакс» руководитель российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер. По его словам компания всерьез рассматривает Калининград в качестве площадки для своего предприятия. Здесь комфортный инвестклимат, кроме того, регион и концерн связывают давние деловые отношения: модели BMW уже много лет собирает калининградский «Автотор».

BMW построит в России завод полного цикла со сваркой и окраской, при этом продукция будет продаваться исключительно на внутреннем рынке, что довольно удивительно, так как объемы продаж в премиум-сегменте не так уж и велики. Какие модели может собирать BMW на своем собственном заводе пока не известно: возможно это будет седан 5-й серии и несколько разных кроссоверов.

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При написании новости использовалась информация:
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