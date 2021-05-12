Звуки для электрических композиторов будет создавать именитый композитор

Не просто именитый, а оскароносный и легендарный – речь идет о Хансе Циммере, который создал целую плеяду потрясающих саундтреков к знаменитым блокбастерам

Да, господин Циммер будет заниматься звуком заряженных версий электрических кроссоверов BMW iX и BMW i4. Причем речь идет не только про какие-либо сервисные звуковые уведомления, но и об имитации звука двигателя, который будет персональным для каждой из моделей. Композитор считает, что электрические моторы, конечно же, обеспечивают высокий комфорт, однако, эмоциональность вождения может серьезно пострадать, а синтетический звук должен нивелировать этот минус.

Интересно, что BMW не первая компания, которая сотрудничает с известными композиторами. Так, например, Lotus привлек Патрика Патрикиоса, который работал со многими поп-звездами. Он создал уникальное звучание для электрического гиперкара Lotus Evija, взяв за основу звук двигателя болида Формулы-1 Lotus Type 49, который был одним из лучших болидов в шестидесятых годах.