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12 май 2021

Звуки для электрических композиторов будет создавать именитый композитор

Звуки для электрических композиторов будет создавать именитый композитор
Автор фото: фирма-производитель

Не просто именитый, а оскароносный и легендарный – речь идет о Хансе Циммере, который создал целую плеяду  потрясающих саундтреков к знаменитым блокбастерам

Да, господин Циммер будет заниматься звуком заряженных версий электрических кроссоверов BMW iX и BMW i4. Причем речь идет не только про какие-либо сервисные звуковые уведомления, но и об имитации звука двигателя, который будет персональным для каждой из моделей.  Композитор считает, что  электрические моторы, конечно же, обеспечивают высокий комфорт, однако, эмоциональность вождения может серьезно пострадать, а синтетический звук должен нивелировать этот минус.

Интересно, что BMW не первая компания, которая сотрудничает с известными композиторами. Так, например, Lotus  привлек Патрика Патрикиоса, который работал со многими поп-звездами. Он создал уникальное звучание для электрического гиперкара Lotus Evija, взяв за основу звук двигателя болида Формулы-1 Lotus Type 49, который был одним из лучших болидов в шестидесятых годах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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