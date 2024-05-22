Автомобильный портал Motorpage
22 май 2024

Англичане могут закупиться двухэтажными автобусами у китайского BYD

Англичане могут закупиться двухэтажными автобусами у китайского BYD

Китайская компания BYD может получить заказ от правительства Лондона на приобретение двухэтажных автобусов на замену Routemaster

Речь идет об электрической модели BD11, который оснащен двумя электромоторами мощностью 204 л.с. каждый и батарей емкостью 532 кВт*ч с запасом хода в 640 км. Отмечается, что этого будет более чем достаточно, учитывая среднюю дальность маршрута от 160 до 480 км. Аккумуляторы могут заряжаться от нескольких источников одновременно, а чтобы “заправиться” от 0 до 100% потребуется 2 часа.

Длина BD11 - 10,9 м., ширина - 2,55 м., высота - 4,3 м., а колесная база - 5,44 м. Предполагается несколько вариантов компоновок сидений с общей вместительностью до 90 человек. Всего планируется приобрести 100 экземпляров по цене в 400 000 фунтов каждый (примерно 46 000 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD Seal 06 DM-i

Гибридному BYD Seal 06 DM-i обещают запас хода в 2000 км

17 мая 2024
BYD Shark

BYD представила конкурента пикапу Ford Ranger

16 мая 2024
Leopard 8

Появились новые подробности о внедорожнике Leopard 8 от BYD

13 мая 2024
BYD Ocean-M

BYD показал новый электрический хэтчбек Ocean-M

25 апреля 2024
BYD Leopard 8

Представлен новый гибридный внедорожник Leopard 8 от BYD

17 апреля 2024

BYD готовит второе поколение своих аккумуляторов

09 апреля 2024

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X3 Pro - kaiyi x3 pro (2023) вид спереди Тест драйв
21 мая 2024

Kaiyi X3 Pro
"Набор приятных мелочей"
GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной
Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши
Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 8 8