Англичане могут закупиться двухэтажными автобусами у китайского BYD

Китайская компания BYD может получить заказ от правительства Лондона на приобретение двухэтажных автобусов на замену Routemaster

Речь идет об электрической модели BD11, который оснащен двумя электромоторами мощностью 204 л.с. каждый и батарей емкостью 532 кВт*ч с запасом хода в 640 км. Отмечается, что этого будет более чем достаточно, учитывая среднюю дальность маршрута от 160 до 480 км. Аккумуляторы могут заряжаться от нескольких источников одновременно, а чтобы “заправиться” от 0 до 100% потребуется 2 часа.

Длина BD11 - 10,9 м., ширина - 2,55 м., высота - 4,3 м., а колесная база - 5,44 м. Предполагается несколько вариантов компоновок сидений с общей вместительностью до 90 человек. Всего планируется приобрести 100 экземпляров по цене в 400 000 фунтов каждый (примерно 46 000 000 рублей).