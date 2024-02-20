BYD Dolphin получил небольшое обновление

Компания BYD слегка обновила свою самую продаваемую модель Dolphin в виде спецверсии Honor Edition. Ожидается, что стоимость электрического хэтчбека окажется ниже стандартной - 104 800 юаней (1 340 000 рублей)

Ключевое изменение - новая батарея. Это литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 60 кВТ*ч, который обеспечивает запас хода на одном заряде до 520 км. Ранее для автомобиля на родине была доступна версия только с батарей на 45 кВт*ч (запас хода - 405 км). Как и прежде, Dolphin приводится в движение одним электромотором мощностью 95 л.с. и 180 Нм крутящего момента.

Другие доработки коснулись салона. Теперь на центральной панели располагается беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, передние сиденья получили функцию вентиляции, а также был добавлен порт USB-C для подключения внешних устройств. По габаритам “Дельфин” чуть меньше Ora 03: 4125/1770/1570 мм., при колесной базе в 2700 мм.